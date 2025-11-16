Жители Тарко-Сале на несколько часов останутся без света

Будут отключать старые линии электропередач.
В Тарко-Сале (ЯНАО) 17 ноября пройдет плановое отключение электроснабжения. Электричество в поселке будет отсутствовать несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта, связи и ЖКХ администрации Пуровского района.
«17 ноября с 9:30 до 12:30 в связи проводимыми работами по отключению старых линий электроснабжения и подключению новых, вводится временно ограничение поставки электроэнергии», — рассказали в официальном telegram-канале. Работы будут проводиться на воздушной линии электропередач.
Под отключение попадают жилые дома на улице Геологоразведчиков, Бамовская, Автомобилистов, Белорусская, Молодежная, Брусничная, Сосновая, Геологоразведчиков, Моховая, Южная.