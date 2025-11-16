Жители Тарко-Сале на несколько часов останутся без света

В Тарко-Сале (ЯНАО) 17 ноября пройдет плановое отключение электроснабжения. Электричество в поселке будет отсутствовать несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта, связи и ЖКХ администрации Пуровского района.