Задержанные из-за обрыва проводов поезда Курган — Шадринск отправлены по маршрутам

ЮУЖД пустила задержанные из-за обрыва проводов поезда Шадринск-Курган.
Пригородные поезда № 7386 Шадринск — Курган и № 7387 Курган — Шадринск, задержанные 16 ноября из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Качусово — Каргаполье, возобновили движение. Поезд из Шадринска следует с отставанием 4 часа 23 минуты, поезд из Кургана — 3 часа 24 минуты. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.
«Пригородные поезда, задержанные 16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги из-за отсутствия напряжения в контактной сети, отправлены по своим маршрутам. Пригородный поезд № 7386 сообщением Шадринск — Курган движется с задержкой 4 часа 23 минуты. Пригородный поезд № 7387 сообщением Курган — Шадринск движется с задержкой 3 часа 24 минуты. Пассажиры обоих поездов были обеспечены водой и сухим пайком», — сообщила Южно-Уральская железная дорога.
Инцидент произошел вечером 16 ноября из-за технического сбоя в электроснабжении, что привело к временной приостановке движения. Железнодорожная компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовала отслеживать актуальную информацию о движении через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону 8−800−775−00−00.