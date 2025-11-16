Задержанные из-за обрыва проводов поезда Курган — Шадринск отправлены по маршрутам

Инцидент произошел вечером 16 ноября из-за технического сбоя в электроснабжении, что привело к временной приостановке движения. Железнодорожная компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовала отслеживать актуальную информацию о движении через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону 8−800−775−00−00.