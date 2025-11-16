Задержанные из-за обрыва проводов поезда Курган — Шадринск отправлены по маршрутам

Ричмонд
ЮУЖД пустила задержанные из-за обрыва проводов поезда Шадринск-Курган.

«Пригородные поезда, задержанные 16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги из-за отсутствия напряжения в контактной сети, отправлены по своим маршрутам. Пригородный поезд № 7386 сообщением Шадринск — Курган движется с задержкой 4 часа 23 минуты. Пригородный поезд № 7387 сообщением Курган — Шадринск движется с задержкой 3 часа 24 минуты. Пассажиры обоих поездов были обеспечены водой и сухим пайком», — сообщила Южно-Уральская железная дорога.

Инцидент произошел вечером 16 ноября из-за технического сбоя в электроснабжении, что привело к временной приостановке движения. Железнодорожная компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовала отслеживать актуальную информацию о движении через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону 8−800−775−00−00.