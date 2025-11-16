Министр связи Залесский сказал, что будет со стационарными телефонами в Беларуси

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский сказал в эфире телеканала СТВ, что будет со стационарными телефонами в Беларуси.
«У нас сегодня порядка 4 миллионов 100 тысяч абонентов стационарной телефонной связи. Это количество чуть-чуть сокращается, потому что люди зачастую отказываются от домашнего телефона, но именно от телефона», — пояснил глава Минсвязи.
По мнению Залесского, стационарные телефоны хороши в качестве резервного средства связи для особых случаев — критических или чрезвычайных ситуаций. Кроме того, по словам руководителя профильного министерства, «опора на стационарные сети позволит разгрузить и мобильную связь».
«Этот вид электросвязи (стационарная связь. — Ред.) должен оставаться, потому что у нас может забарахлить мобильная связь, у нас могут случаться какие-то катаклизмы, природные в том числе, которые влияют на работу мобильной связи, поэтому от стационарной связи, безусловно, отказываться не следует», — сказал министр.
Также Кирилл Залесский добавил:
«В любом случае разговор по проводной связи гораздо более безопасный, чем разговор по мобильной связи. Он и более устойчивый, и более безопасный с точки зрения внешнего проникновения».
Кстати, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».
