Более 9 тыс. обращений поступило в чат-бот РИКЗ за месяц

Полезного помощника для абитуриентов и родителей РИКЗ запустил месяц назад. «Он уже доказал свою востребованность — к нему обратились более 9 тыс. раз, — рассказал директор учреждения Дмитрий Миронов. — Бот создан на основе анализа самых частых вопросов, которые задавали во время РТ, ЦЭ и ЦТ».