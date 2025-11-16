Ричмонд
Более 9 тыс. обращений поступило в чат-бот РИКЗ за месяц

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чат-бот Республиканского института контроля знаний за месяц поступило более 9 тыс. обращений. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Полезного помощника для абитуриентов и родителей РИКЗ запустил месяц назад. «Он уже доказал свою востребованность — к нему обратились более 9 тыс. раз, — рассказал директор учреждения Дмитрий Миронов. — Бот создан на основе анализа самых частых вопросов, которые задавали во время РТ, ЦЭ и ЦТ».

Чат-бот состоит из четырех разделов: репетиционное тестирование (РТ), централизованный экзамен (ЦЭ), централизованное тестирование (ЦТ) и контакты РИКЗ.

«В нестандартных ситуациях бот сразу дает обратившемуся контакты прямой линии техподдержки, где специалисты оперативно помогут. Количество письменных и телефонных обращений в Республиканский институт контроля знаний значительно сократилось», — проинформировал руководитель. -0-