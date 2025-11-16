Якутский суд отказал пенсионерке в возврате квартиры, проданной из-за мошенников

После продажи пенсионерка обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной, поскольку была введена в заблуждение и лишена всех средств от продажи. Однако после ноябрьского заседания Верховный суд Якутии оставил сделку в силе, отказав в апелляции пенсионерке, основываясь на выводах повторной психиатрической экспертизы о ее дееспособности и понимании ситуации, говорится в материале.