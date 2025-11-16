Якутский суд отказал пенсионерке в возврате квартиры, проданной из-за мошенников

В Якутии Верховный суд региона отказал пенсионерке в возврате квартиры, которая была продана по указаниям мошенников. Об этом сообщает издание Sakhapress.
Решение стало исключением из общей практики в стране. Ключевую роль сыграла повторная психиатрическая экспертиза, проведенная во Владивостоке. Она показала, что пенсионерка была в здравом уме и понимала свои действия.
Женщина в 2023 году по указке мошенников выставила на продажу квартиру в пятиэтажном доме в Якутске. Покупателем стала жена участника СВО, которая заплатила за жилье 5,5 миллиона рублей своими сбережениями, материнским капиталом и кредитом.
После продажи пенсионерка обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной, поскольку была введена в заблуждение и лишена всех средств от продажи. Однако после ноябрьского заседания Верховный суд Якутии оставил сделку в силе, отказав в апелляции пенсионерке, основываясь на выводах повторной психиатрической экспертизы о ее дееспособности и понимании ситуации, говорится в материале.
На фоне таких спорных ситуаций, которые происходят по всей стране, сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать россиян старше 60 лет подтверждать дееспособность при продаже квартир. Он уже направил соответствующую инициативу главе Минюста Константину Чуйченко. Гибатдинов требует закрепить на законодательном уровне меру, в рамках которой владельцам квартир придется предоставлять справку о «вменяемости».
Похожий случай произошел с российской певицей Ларисой Долиной. Артистка продала свою квартиру, после чего отказалась пускать собственников, так как ее обманули мошенники. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».