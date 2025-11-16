Беларусь к 2030 году планирует гармонизировать с международными около 85% стандартов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к 2030 году планирует гармонизировать около 85% стандартов с международными. Об этом в эфире телеканала СТВ заявила председатель Госстандарта Елена Моргунова, сообщает БЕЛТА.
«С Российской Федерацией идет взаимодействие по интегрированию наших фондов стандартов. Если говорить о национальной стандартизации, то наши национальные стандарты на 65% гармонизированы с международными требованиями. Это высокий показатель, но мы для себя, в своих стратегиях развития ставим еще более амбициозные задачи — до 85% к 2030 году довести уровень гармонизации», — сказала Елена Моргунова.
По ее словам, сейчас с белорусской стороны принято более 50 соглашений с различными странами по обмену стандартов и по возможности запроса стандартов той или иной страны, если эта страна интересует их как страна поставки.
«С большим количеством стран 50 соглашений — мы уже знаем и обмениваемся стандартами, знаем их требования. Если взять, например, Китайскую Народную Республику, то в базе фонда нашего стандарта есть более 55 тыс. китайских стандартов. И мы можем и для пищевой индустрии, и для легкой промышленности, и для электротехники, и машиностроения отечественным производителям давать эти требования через стандарты, чтобы продукция соответствовала этим требованиям, потому что она пойдет на этот рынок», — добавила Елена Моргунова.
В рамках Евразийского экономического союза и СНГ действуют свои межгосударственные стандарты, и к ним присоединяется все большее количество стран. «Эти межГОСТы и наши национальные стандарты мы сохранили со времен Советского Союза. 32 тыс. у нас на сегодня актуальный фонд стандартов. Соответственно эти ГОСТы в базе, они раз в пять лет актуализируются. Если взять программу национальной стандартизации, то в год мы разрабатываем 800−900 новых стандартов», — пояснила Елена Моргунова. По ее словам, если раньше на разработку ГОСТа требовалось около двух лет, то сегодня новые стандарты формируются и 9 месяцев, а наиболее актуальные, востребованные — и 6 месяцев, и 2 месяца.
Председатель Госстандарта также рассказала, как проходит сертификация гостиниц. Она сегодня добровольная, по заявительному принципу, хотя, по ее мнению, должна быть введена как обязательная. Разработан соответствующий стандарт по сертификации гостиниц, по присуждению и соответствию определенных звезд или категорий. В этом стандарте прописано, что на какую звезду должна представлять собой гостиница.
«На сегодня это добровольная сфера. В добровольной сфере в Беларуси 84 гостиницы, или около 15%. Это низкий показатель. Но этот стандарт также распространяется по сертификации и на санатории. Сегодня два санатория имеют соответствующие категории, прошли добровольную сертификацию. В этом стандарте также прописаны требования к хостелам, чтобы это было изолированное помещение, а если это в жилом здании, то оно должно быть выделено из жилого фонда, с отдельным входом, не более 12 мест, там должны быть представлены кухни, вестибюли и так далее. То есть это тоже все прописано, и, в принципе, пользуясь этим стандартом, можно выйти на соответствующую сертификацию», — подытожила Елена Моргунова. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.