Беларусь к 2030 году планирует гармонизировать с международными около 85% стандартов

«На сегодня это добровольная сфера. В добровольной сфере в Беларуси 84 гостиницы, или около 15%. Это низкий показатель. Но этот стандарт также распространяется по сертификации и на санатории. Сегодня два санатория имеют соответствующие категории, прошли добровольную сертификацию. В этом стандарте также прописаны требования к хостелам, чтобы это было изолированное помещение, а если это в жилом здании, то оно должно быть выделено из жилого фонда, с отдельным входом, не более 12 мест, там должны быть представлены кухни, вестибюли и так далее. То есть это тоже все прописано, и, в принципе, пользуясь этим стандартом, можно выйти на соответствующую сертификацию», — подытожила Елена Моргунова. -0-