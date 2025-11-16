В Ростовской области снова выросли цены на молочную продукцию

Самое дорогое молоко сейчас продается в Таганроге — 93,08 рубля за литр. На втором месте Ростов-на-Дону (92,84 рубля) и Миллерово (92,43 рубля). В Волгодонске литр стоит 93,80 рубля. Самая доступная цена зафиксирована в Шахтах — 89,12 рубля, а также в Сальске — 90,94 рубля.