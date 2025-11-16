В Ростовской области снова выросли цены на молочную продукцию

Средняя цена литра цельного пастеризованного молока в Ростовской области на 10 ноября составила 92,36 рубля, сообщили в Ростовстате. По сравнению с концом августа продукт заметно прибавил в стоимости практически во всех городах региона.
Самое дорогое молоко сейчас продается в Таганроге — 93,08 рубля за литр. На втором месте Ростов-на-Дону (92,84 рубля) и Миллерово (92,43 рубля). В Волгодонске литр стоит 93,80 рубля. Самая доступная цена зафиксирована в Шахтах — 89,12 рубля, а также в Сальске — 90,94 рубля.
Сметана в среднем по области стоит 370,36 рубля за килограмм. Дороже всего она обойдется жителям Ростова-на-Дону (385,61 рубля) и Шахт (379,36 рубля), дешевле — в Сальске (349,49 рубля) и Таганроге (350,91 рубля).
Творог в регионе продают по цене 461,59 рубля за килограмм. Лидеры по дороговизне — Ростов-на-Дону (480,16 рубля) и Сальск (471,62 рубля), дешевле всего творог в Волгодонске (432,62 рубля) и Таганроге (431,51 рубля).
