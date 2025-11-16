Министр связи прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский прокомментировал в эфире телеканала СТВ административную ответственность для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси.
Напомним, ранее первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач сообщил, что операторы связи будут получат штрафы за некачественные услуги и низкую скорость интернета. Спустя две недели тему продолжил глава министерства:
«Фактически этими поправками в Кодекс об административных правонарушениях мы замыкаем юридическую цепочку, когда у нас выстроена вся система контроля за качеством».
Министр напомнил, что еще ранее постановление Совета министров № 1073 от 31 декабря 2024 года утвердило минимальные показатели качества услуг на год — в частности, мобильного интернета в зависимости от типа населенного пункта. А вот как инструмент контроля за соблюдением минимальных стандартов и готовится административная ответственность в отношении «операторов, которые не будут обеспечивать соответствующее качество связи».
Вместе с тем Кирилл Залесский посоветовал не строить в отношении новшеств «лишних спекуляций»:
«Это наша планомерная работа по выстраиванию системы управления электросвязью и в первую очередь с целью обеспечения надлежащего качества услуг».
Залесский добавил:
«Любые слова можно выдернуть из контекста и построить на этом какие-то догадки и предположения. Мы работаем системно, мы работаем таким образом, чтобы наши действия укладывались в какую-то последовательную цепочку событий и вытекали следующее из предыдущего».
