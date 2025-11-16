Министр связи прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси

Министр напомнил, что еще ранее постановление Совета министров № 1073 от 31 декабря 2024 года утвердило минимальные показатели качества услуг на год — в частности, мобильного интернета в зависимости от типа населенного пункта. А вот как инструмент контроля за соблюдением минимальных стандартов и готовится административная ответственность в отношении «операторов, которые не будут обеспечивать соответствующее качество связи».