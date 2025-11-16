В Чехии выявили пятый крупный очаг птичьего гриппа

В 2025 году вирус выявлен уже на пяти крупных птицефермах по всей Чехии. Четыре из этих очагов были зафиксированы только на этой неделе. В общей сложности в целях санитарной безопасности уничтожено или подлежит уничтожению свыше 70 тысяч голов домашней птицы.