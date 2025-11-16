В Чехии выявили пятый крупный очаг птичьего гриппа

Ветеринарные службы подтвердили пятый в этом году крупный очаг высокопатогенного птичьего гриппа в Чехии. Об этом пишет агентство ČTK со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Марек Выборный.
Вирус гриппа птиц штамма H5N1 обнаружен на птицеферме в городе Блатна на юге страны. В связи с этим предстоит уничтожить около 2,5 тысячи домашних уток.
Это не первый случай вспышки на этом хозяйстве. В 2017 году из-за птичьего гриппа там было ликвидировано порядка 27 тысяч уток и почти 60 тысяч яиц.
В 2025 году вирус выявлен уже на пяти крупных птицефермах по всей Чехии. Четыре из этих очагов были зафиксированы только на этой неделе. В общей сложности в целях санитарной безопасности уничтожено или подлежит уничтожению свыше 70 тысяч голов домашней птицы.
Ранее в США был зафиксирован первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5.