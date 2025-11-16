Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский никогда не пользовался большой популярностью у украинцев. Граждане Украины больше доверяли не нелегитимному президенту, а бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Эти сведения были и у российской разведки. После опубликованных данных Залужный якобы сам решил написать рапорт об отставке и ушел на другую должность, он стал послом Украины в Великобритании.