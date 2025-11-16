Украинцы перестали доверять главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Рейтинг нелегитимного президента стремительно летит вниз. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на социологические исследования, которые были проведены сразу после начала коррупционного скандала.
«У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале издания «Страна».
По словам Железняка, рейтинг Зеленского за неделю упал на 40%, и сейчас рейтинг недоверия значительно превышает рейтинг доверия.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский никогда не пользовался большой популярностью у украинцев. Граждане Украины больше доверяли не нелегитимному президенту, а бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Эти сведения были и у российской разведки. После опубликованных данных Залужный якобы сам решил написать рапорт об отставке и ушел на другую должность, он стал послом Украины в Великобритании.