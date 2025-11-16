Изобретен не потребляющий энергию кулер для электроники

Как рассказал Юрий Килиба, исследователи создали модель насоса из двух электродов и пористого полипропилена. При наклоне трубы в нерабочее положение электроосмотический насос обеспечивает подачу жидкости в нагретую зону, поддерживая циркуляцию теплоносителя. Напряжение может подаваться на насос постоянно, что исключает необходимость отслеживания положения тепловой трубы. При отсутствии жидкости в пористом материале потребление тока не происходит. Конструкция насоса не имеет движущихся частей, что обеспечивает его долговечность и позволяет использовать недорогие материалы.