В Казахстане блогер Mellstroy объявлен в розыск

Ранее KP.RU сообщил, что в России арестовали на 8 лет заочно актрису Яну Троянову*. Она обвиняется в разжигании ненависти по национальному признаку. Актриса в интервью украинскому журналисту призывала убивать российских детей. Якобы они недостойны жизни, потому что рождены от пьяниц. По словам Трояновой*, все люди, которые живут в России, имеют проблемы с алкоголем.