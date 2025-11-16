Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане блогер Mellstroy объявлен в розыск

Генпрокуратура Казахстана опубликовала документы о начале розыска бюргера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy.

Агентство по финмониторингу Казахстана объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрея Бурима). Об этом говорится в материалах на портале органов правовой статистики Генпрокуратуры Казахстана.

Столичный департамент экономических расследований ведет розыск блогера, дело зарегистрировано в Астане, но подробности не уточняются. Каналы Бурима признаны экстремистскими в Белоруссии, МВД России ищет блогера по уголовной статье.

Ранее KP.RU сообщил, что в России арестовали на 8 лет заочно актрису Яну Троянову*. Она обвиняется в разжигании ненависти по национальному признаку. Актриса в интервью украинскому журналисту призывала убивать российских детей. Якобы они недостойны жизни, потому что рождены от пьяниц. По словам Трояновой*, все люди, которые живут в России, имеют проблемы с алкоголем.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ и внесенное в список террористов и экстремистов.