В Казахстане блогер Mellstroy объявлен в розыск

Агентство по финмониторингу Казахстана объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрея Бурима). Об этом говорится в материалах на портале органов правовой статистики Генпрокуратуры Казахстана.
Столичный департамент экономических расследований ведет розыск блогера, дело зарегистрировано в Астане, но подробности не уточняются. Каналы Бурима признаны экстремистскими в Белоруссии, МВД России ищет блогера по уголовной статье.
Ранее KP.RU сообщил, что в России арестовали на 8 лет заочно актрису Яну Троянову*. Она обвиняется в разжигании ненависти по национальному признаку. Актриса в интервью украинскому журналисту призывала убивать российских детей. Якобы они недостойны жизни, потому что рождены от пьяниц. По словам Трояновой*, все люди, которые живут в России, имеют проблемы с алкоголем.
* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ и внесенное в список террористов и экстремистов.