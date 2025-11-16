Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС отметил значительное снижение числа привлекаемых к административной ответственности

«Если до 2021 года эта цифра ежегодно достигала 300−350 тыс. человек, то сейчас, по данным судебной статистики, она снизилась примерно на 40%. Сегодня к административной ответственности привлекается около 200 тыс. человек в год», — отметили в пресс-службе.

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество граждан, привлекаемых судами к административной ответственности, за последние несколько лет снизилось на 40%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного Суда.

«Если до 2021 года эта цифра ежегодно достигала 300−350 тыс. человек, то сейчас, по данным судебной статистики, она снизилась примерно на 40%. Сегодня к административной ответственности привлекается около 200 тыс. человек в год», — отметили в пресс-службе.

Такая тенденция стала возможна благодаря масштабным изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Изменения вступили в силу с 1 марта 2021 года.

Возможно, правонарушений как таковых со стороны граждан значительно меньше и не стало. Однако в связи с законодательными изменениями некоторые деяния, которые раньше были бы признаны правонарушениями и повлекли бы за собой административные взыскания, теперь относятся к категории проступков. Вместо административных взысканий по ним выносятся предупреждения.

К одним из наиболее распространенных в практике проступков можно отнести распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения. За это правонарушение предусмотрено административное взыскание в виде штрафа до 8 базовых величин (1 БВ — Br42).

Однако если человек, впервые совершивший такое правонарушение, признал себя виновным и ранее в течение года не привлекался к административной ответственности и не освобождался от ответственности за такое же нарушение, а также выразил согласие на освобождение от административной ответственности, орган, ведущий административный процесс, обязан освободить его от административной ответственности с вынесением предупреждения.

Именно такой подход закладывался законодателем — приоритет профилактических мер воздействия перед наказанием. Это означает, что человек, впервые совершивший административный проступок, в первый раз не понесет административное взыскание. Будет лишь регистрация этого правонарушения в базе. Однако повторное правонарушение в течение года приведет к обязательной административной ответственности. -0-