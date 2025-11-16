ВС отметил значительное снижение числа привлекаемых к административной ответственности

Однако если человек, впервые совершивший такое правонарушение, признал себя виновным и ранее в течение года не привлекался к административной ответственности и не освобождался от ответственности за такое же нарушение, а также выразил согласие на освобождение от административной ответственности, орган, ведущий административный процесс, обязан освободить его от административной ответственности с вынесением предупреждения.