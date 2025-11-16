ВС отметил значительное снижение числа привлекаемых к административной ответственности

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество граждан, привлекаемых судами к административной ответственности, за последние несколько лет снизилось на 40%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного Суда.
«Если до 2021 года эта цифра ежегодно достигала 300−350 тыс. человек, то сейчас, по данным судебной статистики, она снизилась примерно на 40%. Сегодня к административной ответственности привлекается около 200 тыс. человек в год», — отметили в пресс-службе.
Такая тенденция стала возможна благодаря масштабным изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Изменения вступили в силу с 1 марта 2021 года.
Возможно, правонарушений как таковых со стороны граждан значительно меньше и не стало. Однако в связи с законодательными изменениями некоторые деяния, которые раньше были бы признаны правонарушениями и повлекли бы за собой административные взыскания, теперь относятся к категории проступков. Вместо административных взысканий по ним выносятся предупреждения.
К одним из наиболее распространенных в практике проступков можно отнести распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения. За это правонарушение предусмотрено административное взыскание в виде штрафа до 8 базовых величин (1 БВ — Br42).
Однако если человек, впервые совершивший такое правонарушение, признал себя виновным и ранее в течение года не привлекался к административной ответственности и не освобождался от ответственности за такое же нарушение, а также выразил согласие на освобождение от административной ответственности, орган, ведущий административный процесс, обязан освободить его от административной ответственности с вынесением предупреждения.
Именно такой подход закладывался законодателем — приоритет профилактических мер воздействия перед наказанием. Это означает, что человек, впервые совершивший административный проступок, в первый раз не понесет административное взыскание. Будет лишь регистрация этого правонарушения в базе. Однако повторное правонарушение в течение года приведет к обязательной административной ответственности. -0-