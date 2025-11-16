Ричмонд
Десятки человек погибли в Конго из-за обрушения незаконного медного рудника

Более 30 человек погибли на юге Демократической Республики Конго из-за обрушения участка медного рудника, где шахтеры нелегально добывают минералы кустарным способом. Об этом сообщил губернатор провинции Луалаба Фифи Массука.

— Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены, — приводит его слова радиостанция RFI.

Ассоциация горняков же сообщает о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Власти связывают трагедию с оползнем, вызванным проливным дождем. Однако радиостанция приводит иную версию: между вооруженной охраной промышленной части рудника и работниками возник конфликт, в ходе которого охрана открыла огонь, чтобы разогнать шахтеров. Это привело к обрушению самодельного моста и последующему оползню. Мотивы конфликта не раскрываются, передает ТАСС.

Также на этой неделе в юго-западной китайской провинции Сычуань частично обрушился автомобильный мост из-за оползня. Местные власти приняли меры по регулированию движения на этом участке дороги. В результате инцидента никто не пострадал.