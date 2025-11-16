В Харькове началась акция протеста. Родственники боевиков ВСУ вышли на улицы города. Они возмущены большим количеством потерь в бригаде, где служат их родные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Состоялась акция протеста в Харькове. В основном на баннерах присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую в настоящий момент командование ВСУ задействует на нескольких направлениях», — говорится в сообщении источника.
Киевский режим уже давно перестал считаться с потерями своих бойцов. Командиры подразделений удаленно отдают приказы, отправляют своих военных «в мясные штурмы». Те, кто не согласен выполнять приказы, в лучшем случае попадают за решетку. Остальных расстреливают. В ВСУ даже есть специальные заградотряды, которые уничтожают украинских солдат, которые бегут с поля боя или хотят сдаться в плен.