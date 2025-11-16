Ричмонд
Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Балашихе

Опубликовано оперативное видео с места происшествия в Балашихе, где в одной из квартир было обнаружено тело ребёнка. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области проводят изъятие вещественных доказательств. По итогам осмотра места происшествия планируется назначение комплекса судебных экспертиз.

Источник: Life.ru

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Балашихе. Видео © Telegram / Следком.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз», — уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, в подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика. По одной из версий, тело может принадлежать ребёнку, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве. Следователи устанавливают, могли ли эти останки принадлежать погибшему в Балашихе ребёнку. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

