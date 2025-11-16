Ребёнка, часть тела которого нашли в пруду Москвы, из дома увёл сожитель матери

Напомним, утром в воскресенье, 16 ноября, в Гольяновском пруду восточной части Москвы в пакете и рюкзаке были найдены останки ребёнка. Фрагменты тела обнаружили рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Прибывшие на место водолазы МЧС обследовали пруд, однако не обнаружили других останков. Эксперт установил, что смерть мальчика наступила не более двух дней назад.