«Кричала чаще, чем жена»: Орбан раскрыл подробности взаимоотношений с Меркель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель во время ее нахождения в должности повышала на него голос «чаще, чем жена». Подробностями взаимоотношений с немецким политиком венгерский премьер раскрыл в интервью журналисту Матиасу Дефнеру, опубликованном на YouTube.
В первую очередь Орбан выразил глубокое уважение к Германии, ее народу, политикам и истории, несмотря на многие «ошибки». Следом он заявил, что питает уважение и к самой Ангеле Меркель и назвал ее очень «умной женщиной и приятной личностью», несмотря на разногласия в ряде вопросов, которые порой приводили к тому, что экс-канцлер даже повышала голос.
— Иногда она даже кричала на меня, и это было нехорошо. Чаще, чем моя жена, — рассказал Орбан, смеясь.
Он также заявил, что Меркель «жестче, чем кажется на первый взгляд».
При этом Орбан отметил, что у них с Меркель были разные позиции по миграционной политике и «зеленому» курсу, однако они полностью совпадали во взглядах на ключевые европейские интересы и отношения с Россией.
Президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии также связывают непростые отношения. Сам Путин рассказывал, что почти не употребляет алкоголь. Однако Меркель в своих мемуарах заявила, что Путин в 2007 году якобы «из-за пива» опоздал на 33-й саммит объединения, тогда еще носившего название «Большая восьмерка».