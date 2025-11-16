Бабушка обезглавленного в Балашихе ребёнка не верит, что его могла убить дочь

Напомним, 16 ноября в восточной части Москвы, в районе Гольяновского пруда, были обнаружены человеческие останки в пакете. Найденное расчленённое тело принадлежало школьнику, на вид около 10 лет. Следствие не исключает, что к убийству может быть причастен отчим ребёнка. Мать пыталась скрыть следы преступления и самостоятельно вынесла голову к водоёму в рюкзаке. Тело было спрятано отдельно на балконе с целью дальнейшего избавления от него. Позднее, в одной из квартир Балашихи было обнаружено тело шестилетнего мальчика.