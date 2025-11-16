Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушка обезглавленного в Балашихе ребёнка не верит, что его могла убить дочь

Бабушка обезглавленного ребёнка, чьё тело было найдено в Балашихе, выразила сомнение в том, что её дочь могла совершить убийство. Об этом женщина сообщила в комментарии «Рен-ТВ».

Источник: Life.ru

«С ней жила девочка по имени Юля. Дочь говорила, что оставляет с ней ребёнка, если куда-то уходит», — рассказала женщина.

Бабушка также отметила, что дочь не делилась с ней подробностями своей личной жизни и она не знает, есть ли у неё молодой человек.

Напомним, 16 ноября в восточной части Москвы, в районе Гольяновского пруда, были обнаружены человеческие останки в пакете. Найденное расчленённое тело принадлежало школьнику, на вид около 10 лет. Следствие не исключает, что к убийству может быть причастен отчим ребёнка. Мать пыталась скрыть следы преступления и самостоятельно вынесла голову к водоёму в рюкзаке. Тело было спрятано отдельно на балконе с целью дальнейшего избавления от него. Позднее, в одной из квартир Балашихи было обнаружено тело шестилетнего мальчика.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.