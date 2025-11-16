Мизулина заявила о распространении в интернете негативного контента против церкви

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о системной работе по распространению в социальных сетях негативного контента, направленного против церкви, веры и традиционных ценностей.
В эфире программы «Песочный интерес» на радио Sputnik она сообщила, что подобные деструктивные тренды активно продвигаются среди детской и молодёжной аудитории, в первую очередь через платформу TikTok. По словам Мизулиной, дети не только видят такой контент, но и начинают ему подражать, что приводит к реальным случаям вандализма, включая порчу и уничтожение могил на кладбищах, что она также рассматривает как часть общей кампании против церкви.
Мизулина подчеркнула, что значительная часть этих негативных трендов запускается сознательно и целенаправленно. Она отметила, что специалисты Лиги фиксируют подобные явления и, при возможности, информируют общественность, чтобы привлечь внимание к этой целенаправленной деструктивной деятельности.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.