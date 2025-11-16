Мизулина заявила о распространении в интернете негативного контента против церкви

В эфире программы «Песочный интерес» на радио Sputnik она сообщила, что подобные деструктивные тренды активно продвигаются среди детской и молодёжной аудитории, в первую очередь через платформу TikTok. По словам Мизулиной, дети не только видят такой контент, но и начинают ему подражать, что приводит к реальным случаям вандализма, включая порчу и уничтожение могил на кладбищах, что она также рассматривает как часть общей кампании против церкви.