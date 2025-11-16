Мизулина посетовала на новый негативный тренд: кто ополчился против церкви

В Сети распространяют новый тренд на критику деятельности церкви. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она посетовала на системную работу по распространению этих трендов против веры, цитирует радио Sputnik.
Екатерина Мизулина отметила, что власти видят ведущуюся против церкви деятельность. Она подчеркнула, что соответствующие тренды распространяются среди молодежи, например, на платформе TikTok.
«Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви», — заявила Екатерина Мизулина.
Скандал между тем разгорелся в школе города Артем. Родители учащихся заявили, что учительница математики применяет к детям жестокие методы воспитания. К ситуации подключилась и глава Лиги безопасного интернета. Она подчеркнула, что даже если дети и хулиганили, такая реакция учителя совершенно недопустима.