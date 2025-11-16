Ричмонд
SHAMAN впервые раскрыл детали своей свадьбы с Екатериной Мизулиной

33-летний певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, признался, что устал от чрезмерного внимания к своей личной жизни, особенно это касается его отношений с 41-летней и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист признался, что фанаты буквально преследуют их, снимая в неподходящие моменты и публикуя фото и видео в сети с «разной чушью».

— Мне все же хочется это хоть как-то успокоить. Но я понимаю, что в любом случае этот шлейф, этот хвост будет тянуться за нами. Все это понятное дело, но мне уже вот по горло все это дело, — заявил SHAMAN в беседе с Борисом Корчевниковым.

В начале ноября в Донецке состоялась свадьба Дронова и Мизулиной. Для церемонии молодожены выбрали необычные наряды — рубашки и брюки цвета хаки вместо традиционных белых костюмов.

Певец также впервые прокомментировал кадры с их свадьбы, которые они с Мизулиной ранее опубликовали в соцсетях, поблагодарив телеведущего за пожелание, чтобы их союз охранял Архангел Михаил.

SHAMAN также рассказал о своей 11-летней дочери Варваре от первого брака с Мариной Рощупкиной, сожалея, что редко ее видит из-за плотного рабочего графика. Артист напомнил, что это его третий брак, в то время как для Мизулиной он первый, передает «СтарХит».

«Вечерняя Москва» рассказала об истории отношений SHAMAN и Мизулиной, а также об их предыдущих романах.

