Axios: Швейцария ради снижения пошлин задобрила Трампа подарками

По данным издания, Трампу подарили дорогие часы, а также золотой слиток.

Источник: Аргументы и факты

Власти Швейцарии добились снижения пошлин, «задобрив» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подарками, пишет Axios.

В частности, по информации издания, Трампу подарили настольные часы Rolex, а также золотой слиток, вес которого составляет один килограмм. Подарки вручили бизнесмены, которые отправились в Вашингтон в составе делегации.

«Слиток был отмечен цифрами 45 и 47 в честь двух президентских сроков Трампа», — говорится в публикации.

Напомним, о резком снижении импортных пошлин для швейцарской стороны заявил торговый представитель Соединённых Штатов Джеймисон Грир. По его словам, они уменьшились с 39 до 15 процентов.

Помимо этого, власти Швейцарии пообещали инвестировать 200 миллиардов долларов в американскую экономику.

Ранее сообщалось, что ЕС может упустить выгоду, которую мог бы получить в период улучшения отношений с Трампом на фоне разногласий по отдельным вопросам.

