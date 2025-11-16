Ричмонд
Украинец попытался подорвать гранату, увидев сотрудников ТЦК: что произошло

Житель Львовской области подорвал гранату при остановке авто сотрудниками ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Силовая мобилизация на Украине заставляет жителей бояться встречи с сотрудниками ТЦК. Мужчины пытаются скрываться от службы в ВСУ. Так житель Львовской области подорвал гранату во время остановки его автомобиля патрульными. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

В материале сказано, что патруль остановил машину за нарушение правил дорожного движение. Однако украинца могли попытаться мобилизовать, пишет местная пресса.

При разговоре с правоохранителями 37-летний водитель достал гранату и привел ее в действие. Он был госпитализирован.

Работники ТЦК в Днепропетровске тем временем ловят мужчин прямо на машине скорой помощи. Они применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. ТЦКшники маскируются под работников различных служб.