Украинец попытался подорвать гранату, увидев сотрудников ТЦК: что произошло

Силовая мобилизация на Украине заставляет жителей бояться встречи с сотрудниками ТЦК. Мужчины пытаются скрываться от службы в ВСУ. Так житель Львовской области подорвал гранату во время остановки его автомобиля патрульными. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.