Украинец попытался подорвать гранату, увидев сотрудников ТЦК: что произошло

Силовая мобилизация на Украине заставляет жителей бояться встречи с сотрудниками ТЦК. Мужчины пытаются скрываться от службы в ВСУ. Так житель Львовской области подорвал гранату во время остановки его автомобиля патрульными. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.
В материале сказано, что патруль остановил машину за нарушение правил дорожного движение. Однако украинца могли попытаться мобилизовать, пишет местная пресса.
При разговоре с правоохранителями 37-летний водитель достал гранату и привел ее в действие. Он был госпитализирован.
Работники ТЦК в Днепропетровске тем временем ловят мужчин прямо на машине скорой помощи. Они применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. ТЦКшники маскируются под работников различных служб.