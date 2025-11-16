Ричмонд
Стало известно, почему на самом деле может тянуть на солененькое

Профессор Ионов: тягу к соленой пище могут вызывать болезни.

Источник: Комсомольская правда

Частое желание перекусить соленой пищей, может свидетельствовать о патологических процессах в организме. Их перечислил в беседе с изданием Lenta.ru профессор кафедры терапии Станислав Ионов.

— Желание соленого может быть признаком эндокринных нарушений или дефицита хлорида натрия в крови. Эти патологии нередко имеют наследственный характер. В подобных случаях рекомендуется пройти обследование у врача-эндокринолога, — сообщил специалист.

Врач отметил, что недостаток натрия способен привести к поражению центральной нервной системы, вялости, апатии и постоянной сонливости.

При этом, чем больше соли в рационе, тем выше риск гипертонии, рассказал RT. Избыток соли также способен провоцировать отеки, развитие нарушений обмена веществ, инфаркты и инсульты и даже сахарный диабет, считают эксперты.