Как помочь ребенку при ночных кошмарах: советы психолога

Психолог Замыслова: сказки и рисунки помогут ребенку победить ночные кошмары.

Источник: Комсомольская правда

Дети могут видеть страшные сны по разным причинам, но так или иначе, частые кошмары усиливают тревожность. Как помочь ребенку победить страх, рассказала родителям в беседе с изданием «Газета.Ru» психолог Анна Замыслова.

— Один из мягких и действенных способов борьбы с ночными кошмарами у детей — терапевтическая сказка. Герой похож на ребенка, сталкивается с тем, что пугает, и находит выход. Через историю малыш переживает собственный страх и учится быть сильным. Такие сказки действуют иначе, чем нотации, так как они говорят языком ребенка, — объяснила эксперт.

Психолог также посоветовала использовать рисунки: можно предложить ребенку нарисовать свой сон и придумать, как победить героя сна-кошмара. А, главное, помнить, что наказания, упреки и фразы «не выдумывай» не помогут и только усилят тревогу.

Ранее ОТР сообщил, что в школах появится сервис «Цифровой психолог». Такая мера позволит получать консультации специалиста независимо от места жительства. Кроме того, на портале «Образование» ученики смогут записаться на прием к педагогу-психологу и выбрать программы дополнительного образования.