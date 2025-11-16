Как помочь ребенку при ночных кошмарах: советы психолога

— Один из мягких и действенных способов борьбы с ночными кошмарами у детей — терапевтическая сказка. Герой похож на ребенка, сталкивается с тем, что пугает, и находит выход. Через историю малыш переживает собственный страх и учится быть сильным. Такие сказки действуют иначе, чем нотации, так как они говорят языком ребенка, — объяснила эксперт.