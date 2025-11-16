Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 31 украинский беспилотник

Беспилотники уничтожили в шести регионах, в том числе в Курской и Белгородской областях.

Источник: Аргументы и факты

Военные за вечер уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Их уничтожили в шести регионах, в том числе в Курской и Белгородской областях.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: десять БПЛА — над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Тульской области, шесть БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали над 11 регионами Российской Федерации и Чёрным морем 216 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

