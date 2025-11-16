Названа неожиданная опасность таблеток для посудомоечных машин

Ранее KP.RU рассказал, чем можно заменить моющие средства для посуды. Так, самый известный натуральный заменитель моющего для посуды — это горчичный порошок. Используют горчицу как в чистом виде, так и в сочетании с содой. Однако у этого средства есть два минуса: во-первых, сухая горчица эффективна только в теплой воде, а во-вторых, если мыть посуду без перчаток, то страдает кожа рук.