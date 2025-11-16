Названа неожиданная опасность таблеток для посудомоечных машин

Частое использование посудомоечной машины в быту может вызвать неприятные последствия для здоровья. Все дело в таблетках для машин, которые могут содержать вредную химию, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» химик Андрей Дорохов.
В большинстве промышленных таблеток содержатся ферменты, отбеливатели, компоненты для смягчения воды. При недостаточном ополаскивании посуды остатки этих веществ могут приводить к нарушению микрофлоры кишечника. Особенно чувствительны к таким воздействиям дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ, — предупредил специалист.
По словам эксперта, также таблетки для машин способны вызывать раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей, а кроме того, аллергические реакции.
Ранее KP.RU рассказал, чем можно заменить моющие средства для посуды. Так, самый известный натуральный заменитель моющего для посуды — это горчичный порошок. Используют горчицу как в чистом виде, так и в сочетании с содой. Однако у этого средства есть два минуса: во-первых, сухая горчица эффективна только в теплой воде, а во-вторых, если мыть посуду без перчаток, то страдает кожа рук.