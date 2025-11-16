Диетолог назвала продукты, которые никогда нельзя есть вместе

Не дружат друг с другом напитки, содержащие танины и продукты, богатые железом. Например, чай или кофе с мясом, яйцами, бобовыми, шпинатом. Дело в том, что танины связывают железо в пище и препятствуют его усвоению. Возможные последствия такого питания — дефицит железа и анемия. Поэтому, пейте чай и кофе между приемами пищи, а не запивая еду, — посоветовала доктор.