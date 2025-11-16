Диетолог назвала продукты, которые никогда нельзя есть вместе

Есть продукты, которые никогда не стоит употреблять вместе. Так, например, чай и кофе не рекомендуется пить после мясных блюд, об этом предупредила в разговоре с aif.ru врач-диетолог Татьяна Залётова.
Не дружат друг с другом напитки, содержащие танины и продукты, богатые железом. Например, чай или кофе с мясом, яйцами, бобовыми, шпинатом. Дело в том, что танины связывают железо в пище и препятствуют его усвоению. Возможные последствия такого питания — дефицит железа и анемия. Поэтому, пейте чай и кофе между приемами пищи, а не запивая еду, — посоветовала доктор.
Медик уточнила, что усвоению железа препятствует кальций, поэтому употреблять молочные продукты вместе с мясом также не рекомендуется. Кроме того, не следует совмещать простые углеводы и жиры, например, есть бутерброд с вареньем и сливочным маслом — это замедляет пищеварение и способствует накоплению жира.
