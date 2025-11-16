Врач перечислила самые опасные для сердца продукты

Вредная пища может спровоцировать болезни сердца. Особенно пагубно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы избыток сахара и соли, предупредила в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru кардиолог Анастасия Малай.
— Опасен для здоровья сердца и сосудов сахар. Он содержится не только в десертах, но и в молочных коктейлях, готовых завтраках, фруктовых йогуртах. Избыточное потребление сахара нарушает обмен веществ, ведет к ожирению и истощению сердечной мышцы, — отметила врач.
Доктор также отметила вред соли — ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и отекам. Стоит помнить, что около 80 процентов соли мы получаем из готовых продуктов: хлеба, колбасы, соусов, консервов, полуфабрикатов и даже печенья.
