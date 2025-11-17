В Грозном заложили капсулу под строительство собора в честь князя Владимира. Об этом информировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Храм будет построен в районе чеченской столицы, носящем имя президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня на территории нового района имени президента РФ Владимира Путина состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство собора, посвящённого святому равноапостольному князю Владимиру — крестителю Руси», — сообщил Кадыров.
Собор общей площадью 441,69 квадратного метра рассчитан на более чем 500 человек, в его облике будут объединены черты традиционного русского церковного зодчества и современные архитектурные решения.
«Сегодня в республике проживают представители разных народов и конфессий, и создание условий для свободного исповедования своей религии является одним из приоритетных направлений нашей работы», — подчеркнул Кадыров.
Ранее сообщалось, что в ДНР построили самый крупный подземный храм для военнослужащих РФ.
Как слесарь из Челябинска собирает средства на строительство старообрядческого храма в Колупаевке, читайте здесь на KP.RU.