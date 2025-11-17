Что можно и нельзя делать 17 ноября, когда говорят «Наступил Ерема — сиди дома»

Православная церковь 17 ноября вспоминает святого Ермия. В народе празднуют Еремин день. В названную дату было принято говорить так: «Наступил Ерема — сиди дома». Все дело в том, что с 17 ноября устанавливалась плохая погода.
Что нельзя делать 17 ноября.
Запрещено что-либо выбрасывать из дома. Вместе с тем 17 ноября не давал денег в долг. Считалось, что подобное могло привести к финансовым сложностям. Не рекомендуется впускать в дом чужих людей. А еще в названную дату не планировали свадеб. Предки верили, что брак быстро распадется.
Что можно делать 17 ноября.
По традиции, было принято закрывать окна или ставнями, или занавешивать шторами. Подобное делалось для того, чтобы в дом не попали неприятности.
Согласно приметам, на сильный снегопад указывают раскудахтавшиеся куры. В том случае, если есть комары, то зима выдастся теплой.
