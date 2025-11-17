Новосибирец выставил на продажу редкую монету с дефектом за 999 000 рублей

На одной из популярных интернет-площадок появилось необычное предложение от коллекционера из Новосибирска. Речь идет о монете номиналом 5 рублей 2013 года выпуска, которую владелец оценил в 999 000 рублей. Объявление, опубликованное 14 ноября, уже привлекло внимание более 140 пользователей.