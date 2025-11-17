Новосибирец выставил на продажу редкую монету с дефектом за 999 000 рублей

На одной из популярных интернет-площадок появилось необычное предложение от коллекционера из Новосибирска. Речь идет о монете номиналом 5 рублей 2013 года выпуска, которую владелец оценил в 999 000 рублей. Объявление, опубликованное 14 ноября, уже привлекло внимание более 140 пользователей.
Продавец акцентирует внимание на уникальности экземпляра, описывая его как редкую монету с «эстетичным расколом» и подчеркивая отличное состояние сохранности. В описании лота указано, что предлагается подлинный экземпляр, сопровождаемый детальными фотографиями для самостоятельного изучения потенциальными покупателями.
Особенностью предложения являются специальные условия продажи. Коллекционер просит обращаться только действительно заинтересованных лиц, допуская при этом возможность незначительного торга. По мнению продавца, данный экземпляр представляет особую ценность для нумизматов и может стать ярким дополнением любой коллекции.
Стоит отметить, что подобные дефекты чеканки иногда действительно повышают стоимость монет среди коллекционеров, однако столь высокая цена требует профессиональной экспертной оценки.