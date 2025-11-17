Ричмонд
Народный календарь. Что делать беременным 20 ноября, чтобы ребенок был здоровым

Православные 20 ноября чтут память святого мученика Федота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине.

В этот день на Руси начинали прясть, а перед этим обязательно обращались к Федоту с молитвой о помощи в труде. В старину верили, что в эту дату беременным женщинам нужно быть кроткими, ни с кем не ругаться и не спорить. Тогда ребенок родится здоровым и будет счастливым. Все, о чем думает будущая мать 20 ноября, отразится на малыше. Поэтому думать нужно только о хорошем.

Также женщинам в положении не стоит есть на ходу, иначе ребенок родится беспокойным. А чтобы он не вырос ленивым и неповоротливым, то в этот день женщине нельзя много спать.

Приметы погоды:

Гололед на Федота — холода продлятся долго.

Если снег идет, то весной полноводие будет.

Реки и ручьи льдом покрылись — к скорой и прочной зиме.

Именины отмечают: Федор, Илларион, Кирилл, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета.