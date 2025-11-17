Народный календарь. Что делать беременным 20 ноября, чтобы ребенок был здоровым

В этот день на Руси начинали прясть, а перед этим обязательно обращались к Федоту с молитвой о помощи в труде. В старину верили, что в эту дату беременным женщинам нужно быть кроткими, ни с кем не ругаться и не спорить. Тогда ребенок родится здоровым и будет счастливым. Все, о чем думает будущая мать 20 ноября, отразится на малыше. Поэтому думать нужно только о хорошем.