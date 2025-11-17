День защиты черных котов и День недружелюбия: какие праздники отмечают в России и мире 17 ноября

День недружелюбия в 2014 году учредил американский комик Джимми Киммел. Он призвал каждое 17 ноября удалять из друзей в социальных сетях тех, с кем давно нет никакого общения. В этот праздник также приветствуется немного сбросить с себя социальные условности, отдохнуть от «натянутой» вежливости и попробовать быть собой в общении с окружающими.