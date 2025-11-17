Метеоры ожидаемого в ночь на 18 ноября звездопада Леониды будут белыми

Комета 55Р/Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года, что способствует усилению мощности звездопадов. До 2030 года астрономы не ожидают мощных всплесков. Рост пиковой активности Леонид до 100 и более метеоров в час возможен после 2031 и 2064 годов, когда комета вновь сблизится с Солнцем. В 2099 году Земля может столкнуться с плотными облаками кометной пыли, которые породят «звездный шторм» из тысяч метеоров. В последний раз такое событие наблюдалось в 1966 году.