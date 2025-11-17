Названы регионы-лидеры по приверженности населения ЗОЖ

Но с потреблением алкоголя ситуация за год в лучшую сторону не изменилась. Для расчета текущего рейтинга эксперты использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2024 года в среднем по России составил 7,8 литра и, по сравнению с 2023 годом, вырос на 0,2 литра. В 2018—2021 годах этот показатель составлял 7,3−7,4 литра. При этом в трех регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня (35 — в 2023 году), но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 15 субъектах РФ и в шести регионах продажи остались на том же уровне, что и годом ранее.