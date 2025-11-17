В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе

Вместе с тем уточняется, что действующая редакция статьи не распространяет эти гарантии на работников, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации, направления в войска нацгвардии или заключения контракта с Минобороны.