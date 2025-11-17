Обстановка на границе с Польшей за два часа до открытия. Белорусская сторона полностью готова

17 ноября, Берестовицкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона готова к работе в пунктах пропуска на границе с Польшей, продолжается начатая заблаговременно регистрация в электронной очереди, передает корреспондент БЕЛТА.
В зоне ожидания пункта пропуска «Берестовица» (сопредельный польский «Бобровники») продолжается регистрация транспортных средств в электронной очереди. По данным «Белтаможсервиса» по состоянию на 00.00, всего зарегистрировано 83 транспортных средства. К слову, пропускная способность пункта пропуска в сутки в одном направлении: легковушки — 900, грузовики — 500.
В «Брузгах» (сопредельный польский «Кузница Белостоцкая») в очереди зарегистрировано 54 авто. Пропускная способность этого пункта пропуска в сутки в одном направлении составляет 1,6 тыс. легковых автомобилей и 580 большегрузов.
Как заявляли ранее в Госпогранкомитете, белорусская сторона пункты пропуска не закрывала и готова к работе. Все необходимые подготовительные мероприятия проведены. В Государственном таможенном комитете обратили внимание, что таможенная инфраструктура в пунктах пропуска на границе с Польшей усовершенствована и расширена, технические средства работают штатно.
Согласно официальному уведомлению польской стороны закрытые пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» начнут функционировать 17 ноября с 02.00.-0-
Фото Леонида Щеглова.