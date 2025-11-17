Опрос показал, сколько россиян читают художественную литературу

«В нашем исследовании зафиксирован высокий заявленный интерес к чтению научной литературы. Он заметен даже с учетом того, что респонденты нередко причисляют к “научной” научно-популярные, профессиональные и учебные издания, а порой и псевдонаучные тексты. Тем не менее это существенный позитивный сигнал о состоянии человеческого капитала: наличии запроса на развитие и повышение квалификации, сохранении в обществе престижа интеллектуального труда, формировании у молодежи стойкого познавательного ядра, высокой читательской компетентности, а также о достаточной устойчивости издательской и книготорговой инфраструктуры», — прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.