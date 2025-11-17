Израиль атаковал Ливан: убиты члены военного руководства «Хезболлах»

Израильский дрон ударил по югу Ливана. Беспилотник атаковал двух членов военного руководства движения «Хезболлах». Так заявил телеканал Al Hadath.
Уточняется, что дрон атаковал автомобиль. В салоне находились командиры «Хезболлах» Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб, сказано в материале.
БПЛА упал в населенном пункте Эль-Мансури. Утверждается, что после атаки автомобиль загорелся. Командиры движения, находившиеся в салоне, ликвидированы.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что вооруженные силы страны не выйдут с захваченной территории Сирии. ЦАХАЛ останется на горе Хермон и в буферной зоне, написал он. 15 июля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии немедленно атаковать сирийский режим.