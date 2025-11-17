Ричмонд
Суд отказался смягчить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

Экс-чиновник отбывает срок за хищение более 900 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Московский облсуд отказался смягчить наказание экс-заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Постановление Коломенского городского суда в отношении Митволя оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — решил областной суд.

Ранее Митволь претендовал на условно-досрочное освобождение, однако в этом ему также было отказано. Сайт KP.RU рассказывал, что Митволь участвовал в суде по видеосвязи из тюрьмы. Он сказал, что зарабатывает в тюрьме 15 тысяч рублей в месяц, так что ему потребуется 9 тысяч лет, чтобы вернуть 951 миллион рублей, которые он украл.

Напомним, в 2023 году суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске.

Чем известен Олег Митволь, который похитил при строительстве красноярского метро почти миллиард, и как он сам стал жертвой аферистов, подробно рассказываем здесь на KP.RU.