Суд отказался смягчить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

Московский облсуд отказался смягчить наказание экс-заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Постановление Коломенского городского суда в отношении Митволя оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — решил областной суд.
Ранее Митволь претендовал на условно-досрочное освобождение, однако в этом ему также было отказано. Сайт KP.RU рассказывал, что Митволь участвовал в суде по видеосвязи из тюрьмы. Он сказал, что зарабатывает в тюрьме 15 тысяч рублей в месяц, так что ему потребуется 9 тысяч лет, чтобы вернуть 951 миллион рублей, которые он украл.
Напомним, в 2023 году суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске.
