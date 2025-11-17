Названа возможная причина убийства ребёнка в Балашихе

Обезглавленный ребёнок, фрагменты тела которого нашли в Москве и Балашихе, был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Его мать Елена Цуканова едва справлялась с уходом за ребёнком, что и могло стать причиной убийства. Об этом сообщает Mash.