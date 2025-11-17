«НАШЕ радио», но это не точно. Почему его эфир заполонили беглецы и сторонники Украины

Если бы вы включили «Наше Радио» в воскресенье на целые сутки, то по восемь раз услышали бы «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», семь раз «Секрет», шесть раз ДДТ (причём почти все песни антивоенные), пять раз «Несчастный случай», по четыре раза «Сплин» и Brainstorm, по разу Tequilajazzz, Диану Арбенину, Максима Леонидова и Чачу Иванова. Если бы включили во вторник, то получили бы вдобавок дважды Zdob Și Zdub и трижды «Ляписа Трубецкого». В сумме этим музыкантам отдано четыре с половиной часа из 24, почти 20% эфира.