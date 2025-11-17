Астроном Леб предположил, что лучи от межзвездного объекта 3I/ATLAS могут быть двигателем

Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, привлекает внимание ученых своими аномальными характеристиками. Ранее в ИКИ РАН предположили, что его ускорение могло быть вызвано солнечными выбросами, в то время как астроном Ави Леб ранее обращал внимание на аномальное изменение окраски и собственное излучение объекта, что может свидетельствовать о наличии источника энергии неустановленной природы. 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле.