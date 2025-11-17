Дверью хлопнуть не получилось: Сборная Молдовы проиграла Израилю — кошмарную отборочную кампанию к чемпионату мира-2026 хочется поскорее забыть

Для сборной Молдовы это был последний матч кошмарного отбора к чемпионату мира-2026. семь матчей, шесть поражений и всего одно очко плюс поражение с рекордным счетом от норвежцев со счетом 1:11. Эту отборочную кампанию хочется поскорее забыть.
Игра со сборной Израиля должна была состояться в Венгрии (по соображениям безопапсности израильтяне играют именно там), но Федерация футбола Израиля решила сыграть свой «домашний» матч в Кишиневе. Благо недавно выиграли на стадионе «Зимбру» у нашей национальной команды со счетом 4:0. Тут и зрителей будет побольше, да и болельщиков сборной Израиля тоже. Федерация футбола Молдовы пошла навстречу соперникам.
На 21-й минуте Сергей Перчун у своей штрафной сыграл небрежно, пришлось заваливать нападающего сборной Израиля. Ассистенты главного арбитра долго смотрели ВАР, в итоге был назначен пенальти, а Сергей Перчун удален с поля. Хотя любому было видно, что нарушение произошло за пределами штрафной. Зачем в таком случае нужен ВАР?!
Удар с пенальти и Израиль выходит впред. А вскоре веское слово сказал наш нападающий Ион Николаеску, кстати, играющий за тель-авивский «Маккаби». Прекрасный удар и счет становится 1:1.
Израильтян, разумеется, это не устроило и во втором тайме они осадили ворота Эмила Тымбура. Вскоре Ревиво выходит сборную Израиля вперед — 2:1. А в конце матча израильтяне забивают еще два мяча.
Итог — 4:1 в пользу сборной Израиля.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.
Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).
Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.
Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).
Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.
Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).