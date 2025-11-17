Ричмонд
Дверью хлопнуть не получилось: Сборная Молдовы проиграла Израилю — кошмарную отборочную кампанию к чемпионату мира-2026 хочется поскорее забыть

На столичном стадионе «Зимбру» наша национальная команда уступила со счетом 1:4.

Источник: Комсомольская правда

Для сборной Молдовы это был последний матч кошмарного отбора к чемпионату мира-2026. семь матчей, шесть поражений и всего одно очко плюс поражение с рекордным счетом от норвежцев со счетом 1:11. Эту отборочную кампанию хочется поскорее забыть.

Игра со сборной Израиля должна была состояться в Венгрии (по соображениям безопапсности израильтяне играют именно там), но Федерация футбола Израиля решила сыграть свой «домашний» матч в Кишиневе. Благо недавно выиграли на стадионе «Зимбру» у нашей национальной команды со счетом 4:0. Тут и зрителей будет побольше, да и болельщиков сборной Израиля тоже. Федерация футбола Молдовы пошла навстречу соперникам.

На 21-й минуте Сергей Перчун у своей штрафной сыграл небрежно, пришлось заваливать нападающего сборной Израиля. Ассистенты главного арбитра долго смотрели ВАР, в итоге был назначен пенальти, а Сергей Перчун удален с поля. Хотя любому было видно, что нарушение произошло за пределами штрафной. Зачем в таком случае нужен ВАР?!

Удар с пенальти и Израиль выходит впред. А вскоре веское слово сказал наш нападающий Ион Николаеску, кстати, играющий за тель-авивский «Маккаби». Прекрасный удар и счет становится 1:1.

Израильтян, разумеется, это не устроило и во втором тайме они осадили ворота Эмила Тымбура. Вскоре Ревиво выходит сборную Израиля вперед — 2:1. А в конце матча израильтяне забивают еще два мяча.

Итог — 4:1 в пользу сборной Израиля.

