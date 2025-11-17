Дверью хлопнуть не получилось: Сборная Молдовы проиграла Израилю — кошмарную отборочную кампанию к чемпионату мира-2026 хочется поскорее забыть

Игра со сборной Израиля должна была состояться в Венгрии (по соображениям безопапсности израильтяне играют именно там), но Федерация футбола Израиля решила сыграть свой «домашний» матч в Кишиневе. Благо недавно выиграли на стадионе «Зимбру» у нашей национальной команды со счетом 4:0. Тут и зрителей будет побольше, да и болельщиков сборной Израиля тоже. Федерация футбола Молдовы пошла навстречу соперникам.