Жители Донецка остались без электричества

В ряде районов Донецка пропало электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Несколько районов Донецка оказались обесточены. Электроснабжения нет в квартирах и на улицах. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждается в материале, свет отсутствует в центральном Ворошиловском районе. Кроме того, электричества нет в Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах.

Прошлой ночью солдаты Вооруженных сил Украины попытались атаковать территорию Донецка. Боевики обстреливали город более полутора часа. Российские силы противовоздушной обороны работали беспрерывно. Атаку удалось успешно отразить. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.