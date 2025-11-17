Жители Донецка остались без электричества

Несколько районов Донецка оказались обесточены. Электроснабжения нет в квартирах и на улицах. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждается в материале, свет отсутствует в центральном Ворошиловском районе. Кроме того, электричества нет в Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах.
Прошлой ночью солдаты Вооруженных сил Украины попытались атаковать территорию Донецка. Боевики обстреливали город более полутора часа. Российские силы противовоздушной обороны работали беспрерывно. Атаку удалось успешно отразить. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.