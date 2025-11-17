На сколько вырастут зарплаты и пенсии в 2026 году: Масштабная индексация до +7,6%

Но некоторые граждане боятся, что инфляция по итогам 2025 года в результате будет выше 7,6%, а окончательную цифру Росстат посчитает лишь в январе, то есть после индексации. Однако эксперты просят на этот счёт не переживать. Если итоговая инфляция превысит плановую, то пенсии увеличат ещё раз, с 1 февраля, как это было в 2025 году.