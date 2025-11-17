Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане объявили в розыск треш-стримера Mellstroy

В Белоруссии каналы Бурима признаны экстремистскими материалами.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), следует из материалов на сайте Генпрокуратуры страны.

Бурима объявило в розыск агентство по финансовому мониторингу республики. Розыском занимается столичный департамент экономических расследований.

Напомним, в 2020 году в РФ во время прямой трансляции блогер несколько раз ударил девушку лицом об стол. Девушка обратилась полицию, было заведено уголовное дело. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ.

Кроме того, в настоящее время российские правоохранители разыскивают блогера по уголовной статье. В Белоруссии каналы Бурима признаны экстремистскими материалами.

Ранее сообщалось, что на блогера Mellstroy подали в суд из-за мата в видеороликах. Общественники потребовали взыскать с блогера десять миллионов рублей.