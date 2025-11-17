В Казахстане объявили в розыск треш-стримера Mellstroy

В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), следует из материалов на сайте Генпрокуратуры страны.
Бурима объявило в розыск агентство по финансовому мониторингу республики. Розыском занимается столичный департамент экономических расследований.
Напомним, в 2020 году в РФ во время прямой трансляции блогер несколько раз ударил девушку лицом об стол. Девушка обратилась полицию, было заведено уголовное дело. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ.
Кроме того, в настоящее время российские правоохранители разыскивают блогера по уголовной статье. В Белоруссии каналы Бурима признаны экстремистскими материалами.
Ранее сообщалось, что на блогера Mellstroy подали в суд из-за мата в видеороликах. Общественники потребовали взыскать с блогера десять миллионов рублей.