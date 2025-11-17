Укус смертоносной кубомедузы едва не убил российского малыша в Малайзии

Двухлетний мальчик из России госпитализирован в крайне тяжелом состоянии на острове Лангкави в Малайзии после укуса кубомедузы.
Ребенок получил сильный ожог, и для его спасения потребовалось введение противоядия, доставленного из другого штата. Мальчик находится в отделении интенсивной терапии.
Кубомедузы, обитающие в тропических и субтропических водах, известны своим смертельно опасным ядом. После инцидента власти острова Лангкави усилили меры безопасности на пляжах и призвали туристов соблюдать осторожность, передает New Straits Times.
Ранее российские туристы начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Укусы появляются на теле после дневного купания, прогулок и отдыха на песке. Ближе к ночи люди начинают страдать от сильного зуда. Некоторые туристы также сообщили о сильной слабости, напоминающей состояние при болезни. По мнению отдыхающих, причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.
В сентября отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российских туристов из-за нашествия опасных медуз, известных как португальский кораблик, или физалия. Их укусы оставляют на коже глубокие, разъедающие ожоги, которые не заживают месяцами. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще опасности поджидают российский туристов в открытой воде.