Укус смертоносной кубомедузы едва не убил российского малыша в Малайзии

Ранее российские туристы начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Укусы появляются на теле после дневного купания, прогулок и отдыха на песке. Ближе к ночи люди начинают страдать от сильного зуда. Некоторые туристы также сообщили о сильной слабости, напоминающей состояние при болезни. По мнению отдыхающих, причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.